شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد: حفلة الساحل رجعتنى 23 سنة.. وانتظروا اللى جاى أقوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان إدوارد عن سعادته بعد نجاح حفلته الأخيرة التي أقيمت بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، وأضاف في تصريحاته لـ"الخليج 365" أن هذا الحفل أعاد به الذاكرة إلى 23 عامًا للخلف، عندما كان يحيي مثل هذه الحفلات الجماهيرية الكبيرة، مشيرًا إلى أن نجاح هذا الحفل أعطاه طاقة إيجابية جعلته هو وكل فرقته الموسيقية ألا يبتعدوا مرة أخرى عن الغناء ولن يجعل التمثيل يخطفه مرة أخرى، وحرص إدوارد على أن يوجه شكره إلى الجمهور الذى حرص على الحضور ووعدهم أن القادم سيكون أقوى وأن هناك أغاني جديدة سيقوم الفريق بطرحها قريبًا.