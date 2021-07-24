شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة يحتفل بولادة طفلته: "الحمد لله كثيرًا ربنا كرمنى.. كاميليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان محمد جمعة، بولادة طفلته كاميليا، ونشر عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، صورة لابنته حديثة الولادة من المستشفى، لمشاركة هذا الحدث السعيد مع جمهوره ومتابعيه، وعلق الفنان على الصورة، "الحمد لله كثيرًا، ربنا كرمنى ورزقنى.. كاميليا".

وعلق عدد من الفنانين على الصورة لتهنئة محمد جمعة بولادة طفلته، منهم الفنانة لقاء سويدان، حيث كتبت: "تبارك الله مبروك"، وعلقت نجلاء بدر: "ألف مبروك يا جميل وتتربي فى عزك يارب".



الفنان محمد جمعة

يأتى هذا فيما يجسد الفنان محمد جمعة، دور زوج ضعيف خلال أحداث فيلم "تماسيح النيل"، ومتزوج من الفنانة بدرية طلبة، حيث أوشك صناع الفيلم على الانتهاء من تصوير جميع مشاهده للدخول في المراحل النهائية تمهيدًا لعرضه بدور السينما في أقرب وقت.



محمد جمعة يحمل مولودته

فيلم "تماسيح النيل" بطولة الفنان مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى، وخالد الصاوى، وبيومى فؤاد، وسامية الطرابلسى، وهنادى مهنا، وكريم عفيفى، ومحمد ثروت، وسليمان عيد، ومحمد جمعة، وبدرية طلبة، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين وتأليف لؤى السيد وإخراج سامح عبد العزيز.

من ناحية أخرى، يشارك الفنان محمد جمعة فى فيلم "الجريمة" للنجم أحمد عز ومنة شلبى، والتى تدور أحداثه حول جريمة قتل، إلى أن يتم معرفة لغز الجريمة في النهاية، ويشارك فى بطولته كل من الفنان ماجد الكدواني، منه شلبي، ميرنا نور الدين، محمد جمعة، سيد رجب، رياض الخولي، وغيرهم، سيناريو وحوار أمين جمال، وإخراج شريف عرفة.

وكان آخر ظهور للفنان محمد جمعة فى موسم رمضان بمسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.