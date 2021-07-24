شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "العارف" يحقق إيرادات 26 مليون ونصف فى 10 أيام من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفوق فيلم "العارف" للنجم أحمد عز فى السينمات وحقق أعلى الإيرادات حتى الآن منذ طرحه، عن أفلام "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" لكريم عبد العزيز، و"مش أنا" لتامر حسني، وجمع "العارف" أمس الجمعة، إيرادات 4 ملايين و520 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته إلى 26 مليونًا و520 ألف جنيه خلال 10 أيام فقط، متصدرًا الإيراد اليومي والكلي في عيد الأضحى.

وانطلق فيلم "العارف" فى دور العرض يوم الأربعاء الماضى الموافق 14 يوليو، بعد الاحتفال بالعرض الخاص فى أحد المولات الكبرى بالتجمع الخامس، يوم الثلاثاء الماضى، بحضور أبطال العمل أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، اللبنانية كارمن بصيبص، ركين سعد أحمد خالد صالح، حازم ايهاب، ومؤلف الفيلم محمد سيد بشير والمخرج أحمد علاء والمنتج أحمد بدوى - المشرف العام على الإنتاج فى شركة سينرجى فيلمز.

ويعد فيلم "العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.