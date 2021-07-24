أكرم حسني يخوض بطولة مسلسل "مكتوب عليه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعاقد الفنان أكرم حسني على بطولة مسلسل اجتماعي كوميدي يحمل اسم "مكتوب عليه"، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري.

ويواصل المؤلف إيهاب بليبل كتابة حلقات العمل، فيما يواصل المخرج خالد الحلفاوي ترشيح الأبطال المشاركين، خاصة أن الشركة المنتجة تنوي المشاركة بالمسلسل ضمن الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2022.

وتجرى حاليا اجتماعات مكثفة بين المؤلف والمخرج وبطل العمل أكرم حسني مع المنتج كريم أبوذكري، والذي يتعاون مع أكرم للمرة الثانية بعد نجاحهما معا في مسلسل "الوصية".