نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لمنتخب اليد بعد الفوز على البرتغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وجه الفنان نبيل الحلفاوي، رسالة للاعبي منتخب مصر لكرة اليد عقب الفوز على منتخب البرتغال في أولمبياد طوكيو.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "مبروك.. أداء ممتاز في الشوط الثاني.. مستنيين ميدالية يا رجالة".

ونجح رجال منتخب مصر لكرة اليد في افتتاح مشوارهم في أولمبياد طوكيو بالفوز على البرتغال.

وبذلك حقق منتخب مصر فوزه الأول في مباراة افتتاحية بالأولمبياد منذ دورة الألعاب في 96 بأتلانتا عندما تغلب على الجزائر وقتها بنتيجة 19-16.

ويلعب منتخب مصر، مباراته المقبلة أمام الدنمارك في السابعة والربع من صباح يوم الإثنين.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار منتخبات الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين.