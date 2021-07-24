إنجي علاء تشيد بمنتخب مصر لكرة اليد في أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أشادت المؤلفة والاستايليست إنجي علاء، بمنتخب مصر لكرة اليد في أولمبياد طوكيو، بعد فوزه على منتخب البرتغال.

وكتبت إنجي، عبر حسابها على تويتر: "‏منتخب مصر لكرة اليد بيعمل عظمة.. حاجة مشرفة.. برافو يا أبطال.. أولمبياد طوكيو، طوكيو 2020، مصر، البرتغال".

ونجح رجال منتخب مصر لكرة اليد في افتتاح مشوارهم في أولمبياد طوكيو بالفوز على البرتغال.

وبذلك حقق منتخب مصر فوزه الأول في مباراة افتتاحية بالأولمبياد منذ دورة الألعاب في 96 بأتلانتا عندما تغلب على الجزائر وقتها بنتيجة 19-16.

ويلعب منتخب مصر، مباراته المقبلة أمام الدنمارك في السابعة والربع من صباح يوم الإثنين.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار منتخبات الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين.