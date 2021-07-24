بالصور| جورج وسوف يحتفل مع جمهوره بعيد الأضحى في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أحيا الفنان جورج وسوف، أمس الجمعة 23 يوليو، حفله الغنائي الأول في جدة سوبر دوم بالمملكة العربية السعودية.

وشدا "سلطان الطرب" بباقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة وتفاعل معها الحضور.

وشارك في الحفل مواهب سعودية شابة، وهم سمرين وإبراهيم الدواليبي.

حفل جورج وسوف شهد إقبالا كبيرا من الجمهور عشاق سلطان الطرب، إذ نفذت تذاكر الحفل بالكامل.

من جهته، حرص جورج وسوف على توجيه الشكر للهيئة العامة للترفيه وعلى رأسها المستشار تركي آل شيخ، ولكل القائمين على الحفل، وبينهم محمد حسنين المدير التنفيذي لشركة Benchmark، المنظمة للحفل، وقال: للمرة الأولى أغني في المملكة العربية السعودية، معربا عن سعادته بلقاء الجمهور السعودي ومهنئا الجميع بعيد الاضحى.

كانت الأسابيع الماضية شهدت إقامة عدة حفلات أحياها نجوم الأغنية من مصر والخليج.