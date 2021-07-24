باالصور| وائل جسار وأمينة ومحمود الليثي يحتفلون برابع أيام العيد في العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تصوير- محمود عبدالناصر:

احتفل الفنان وائل جسار برابع أيام عيد الأضحى وسط جمهوره، في حفل غنائي كبير أقيم ضمن مهرجان الماسة "العلمين" الغنائي في دورته الثانية.

وشارك في إحياء الحفل المطربة أمينة، والفنان الشعبي محمود الليثي، وافتتح جسار فقرته بأغنية "بحبك يا مصر" وسط عاصفة من هتافات الجمهور، بعدها حرص على توجيه كلمة شكر لحفاوة الإستقبال مؤكدا على حبه لمصر مشيدا بجمال شعبها وعراقة تاريخ ام الدنيا واختتمها بترديد "وحشتوني .. وحشتوني.. وحشتوني" .

واشعل جسار الحفل بالعديد من أغانيه الرومانسية والطربية التي تألق بها طوال مشواره الفني بالإضافة إلى بعض اغاني رموز الأغنية المصرية كوكب الشرق والعندليب وسيد مكاوي.

كما قدم الليثي وأمينة العديد من اغانيهما الشعبية المميزة التي تفاعل معها الجمهور .