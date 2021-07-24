كتب امير فتحي في السبت 24 يوليو 2021 02:57 مساءً - احتفل الفنان ” محمد كيلاني ” بزواجه من فتاة من خارج الوسط الفني حيث احتفل بعقد قرآنه وزفافه في حفل بسيط اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين .
وقام محمد كيلاني بإعلان خبر زواجه بتغيير حالته الاجتماعية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” من أعزب إلى متزوج .
يذكر أن الفنان محمد كيلاني كان قد سبق له الزواج من قبل ولديه إبن وحيد يدعى ” حمزة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فنان مصري شهير يعلن زواجه للمرة الثانية بشكل مفاجئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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