فنان مصري شهير يعلن زواجه للمرة الثانية بشكل مفاجئ

كتب امير فتحي في السبت 24 يوليو 2021 02:57 مساءً - احتفل الفنان ” محمد كيلاني ” بزواجه من فتاة من خارج الوسط الفني حيث احتفل بعقد قرآنه وزفافه في حفل بسيط اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين .

وقام محمد كيلاني بإعلان خبر زواجه بتغيير حالته الاجتماعية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” من أعزب إلى متزوج .

يذكر أن الفنان محمد كيلاني كان قد سبق له الزواج من قبل ولديه إبن وحيد يدعى ” حمزة ” .