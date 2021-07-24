شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز فى أفضل مواسمه.. انتعاشة سينمائية ينتج عنها 4 أفلام دفعة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتعاشة فنية من نوع خاص يعيشها النجم أحمد عز، واستكمالاً لمسيرته الفنية المليئة بالإبداع، يقوم النجم أحمد عز ببطولة 4 أفلام دفعة واحدة خلال الفترة الحالية، أحدهم يعرض في السينمات، والأخر انتهى من تصويره، والثالث يستأنف تصويره، والأخير تعاقد عليه، نذكرهم خلال التقرير التالي:

يعرض للنجم أحمد عز حاليًا في السينمات فيلم العارف، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وإيرادات هائلة منذ أول أيام عرضه، حيث انطلق يوم 14 يوليو، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والإثارة والتشويق، حول حرب العقول والقرصنة الإلكترونية، وهو من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز”.

أحمد عز ينتهى من تصوير فيلمه الجديد "الجريمة" وانتهى النجم أحمد عز من تصوير فيلمه الجديد "الجريمة" مع المخرج شريف عرفة، والذى تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق في فترة السبعينيات، وخلال الأحداث يتعرض أحمد عز لحادث سير، ويؤثر عليه الحادث بفقدان ذاكرته، ويتنكر فى أكثر من شخصية، ويرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط فى جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، والفيلم بطولة أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، رياض الخولي، سيد رجب، محمد جمعة، نادرين فرج، نبيل عيسى، حجاج عبدالعظيم، ميرنا نور الدين، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد الشرنوبي، والعمل سيناريو وحوار أمين جمال ومن إخراج شريف عرفة.

احمد عز يستأنف تصوير مشاهده في فيلم "كيرة والجن" كما يستأنف النجم أحمد عز تصوير مشاهده في فيلم "كيرة والجن"، والفيلم مأخوذ عن رواية 1919، ويرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، وهو للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك فى بطولته إلى جانب أحمد عز وكريم عبد العزيز وهند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.