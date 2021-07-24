شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل يعتذر أمام الجميع عن نشره خبر وفاة دلال عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الفنان عمرو عبد الجليل، الاعتذار، عن نشره خبر وفاة النجمة الكبيرة دلال عبد العزيز عبر صفحته، واعتذر أمام الجميع وجمهوره وكتب على "فيس بوك"، وقال: "أحد الأدمنز قام بنشر خبر غير مؤكد منذ قليل وأتحمل مسئولية الاعتذار للجميع.. وأتمنى الشفاء العاجل للفنانة دلال عبد العزيز".

يشار إلى أن ليلة أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت شهدت حالة من الذعر بعد نشر خبر وفاة النجمة الكبيرة دلال عبد العزيز، وانهالت التعليقات على الخبر وبعدها بدقائق تم حذف الخبر من أحد المواقع الصحفية، ونفت أسرة دلال عبد العزيز شائعة وفاتها وأنها مازالت في المستشفى وحالتها مستقرة، ونشر رامي رضوان زوج ابنة النجمة دلال عبد العزيز وقال: "الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس، بس فاض الكيل".



بوست عمرو عبد الجليل

يذكر أن الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز ترقد فى المستشفى منذ أكثر من 3 أشهر متأثرة بفيروس كورونا، ومنذ هذا الحين وهى تحت الإشراف الطبى، بسبب بعض المشاكل التى تعرضت لها بالرئة والناتجة عن الإصابة بالفيروس.

يشار إلى أن عائلة الفنان سمير غانم أكدت في أكثر من مناسبة أن الفنانة دلال عبد العزيز لا تعلم حتى الآن خبر وفاة زوجها حتى لا تتأثر حالتها النفسية والصحية بالسلب.