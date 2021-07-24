شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير عن شائعات وفاة دلال عبد العزيز: "فاض الكيل..ورفقا ببناتها وأحبابها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الفنان شريف منير عن غضبه واستيائه من خبر وفاة النجمة دلال عبد العزيز الذى نشر خلال الساعات الماضية، وهو ما نفاه الفنان حسن الرداد زوج ابنتها إيمى سمير غانم، والإعلامى رامى راضون زوج ابنتها دنيا سمير غانم.

وقال شريف عبر صفحته إنستجرام: "أنا من شوية نزلت صورة ليا في الساحل وفوجئت بتعليق من الأصدقاء على الصفحة بينبهوني بخبر وفاة دلال عبد العزيز، وبشكرهم طبعًا على تنبيهي".

وتابع: "مسحت الصورة بسرعة لكن لقيت بوست الصديق رامي رضوان بيكدب الخبر فعلاً فاض الكيل من مروجي الشائعات إيه الأذى ده؟ رفقا ببناتها وأحبابها حرام".

يذكر أن الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز ترقد فى المستشفى منذ أكثر من 3 أشهر متأثرة بفيروس كورونا، ومنذ هذا الحين وهى تحت الإشراف الطبى، بسبب بعض المشاكل التى تعرضت لها بالرئة والناتجة عن الإصابة بالفيروس.