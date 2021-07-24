شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا فى الذكرى الثانية لوفاة والدتها: "وحشتينى وخدتى معاكى الفرح كله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة يسرا على إحياء الذكرى الثانية لوفاة والدتها، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك"، مصحوبة بتعليق: "أمي الغالية سنتين فاتوا على فراقك.. وحشتيني أوي وحقيقي الحياة من بعدك فيها حاجة ناقصة أوي بالنسبالي".

وتابعت: "خدتي معاكي يا أمي الفرح كله والحزن كله معاكي، كل حاجة بقت شبه بعضها من بعدك.. يمكن الحاجة اللي مصبرة قلبي على فراقك إني عارفة إنك في مكان أحسن وأنضف وأنقى، مكان مليان حب وسلام وتسبيح لرب الكون سبحانه وتعالى.. وحشتيني ووحشني حضنك وطبطبتك عليا وأنا في حضنك".



يسرا

وأضافت يسرا: "حقيقي أنا عايشة برضاكي و برك عليا ربنا مايحرمني من برك عليا.. ربنا يجمعني بيكي على خير. بشكر كل حد فاكر أمي في دعائه وربنا مايحرمكوش من أي عزيز أو غالي.. فضلا وليس أمرا برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة".



يسرا ووالدتها

وعلى جانب آخر، كانت النجمة يسرا تطرقت إلى أمور عديدة أثناء حلولها ضيفة فى برنامج "مساء dmc" مع الإعلامى رامى رضوان المذاع على قناة Dmc، منها علاقتها بالفنان الراحل سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، مؤكدة أنهما من أقرب أصدقائها فى الوسط الفنى ومن أبرز الشخصيات التى لم تتخلى عنها خلال مرض والدتها الأخير قبل وفاتها.

من ناحية أخرى تحدثت الفنانة يسرا خلال استضافتها عن فيلمها الجديد "ليلة العيد"، قائلة: "عجبتنى فكرة الفيلم وصورنا في جزيرة الدهب وجزيرة بين البحرين، واللوكيشن جميل جدا، ومعايا فريق عمل رائع سيد رجب، أحمد خالد صالح، وهنادى مهنا، نجلاء بدر، عبير صبرى، سميحة أيوب، والفيلم بيتكلم عن قهر المرأة وازاى بتعول والطاقة اللى بتجيلها من القهر ممكن تعمل ايه، وكله بيحصل في ليلة العيد".