شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يتألق فى حفل كامل العدد بأبو ظبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير حققه النجم تامر حسنى خلال حفله الأخير بمدينة أبو ظبى، وذلك من خلال حفل كامل العدد بعدما بيعت كل التذاكر قبل الحفل، الذى يأتي ضمن خطة الإمارات من أجل إعادة الحياة الطبيعية لما كانت عليه قبل تفشى فيروس كورونا، وهو الأمر الذى نجح فيه الحفل بعدما لاقى إقبالاً كبيراً من قبل جمهور ومحبى تامر بدولة الإمارات العربية ممن حرصوا على حضور الحفل.

وقد أشاد الحضور والمنظمون بنجاح الحفل المتميز، الذى شهد غناء تامر مجموعة من أحدث أغانيه مثل صعبة وبحبك وحلو المكان وقولني كلام ومبطلناش إحساس وافتح قلبك واستثنائى، حيث لاقت تلك الأغانى تفاعلاً كبيرًا من قبل الجمهور ومحبى تامر.



تامر حسنى

ويعيش النجم تامر حسنى خلال الفترة الماضية انتعاشة فنية مثلما ظهر بعيد الأضحى من خلال أحداث مختلفة ومتنوعة يعيشها على مدار الأيام الماضية، ففي السينما يعيش تامر نجاحاً كبيراً بصحبة جمهوره ومحبيه من خلال أحدث أفلامه "مش أنا" الذى يحقق إيرادات كبيرة في شباك التذاكر منذ طرحه بدور السينما.



حفل تامر

ولا يتوقف الأمر عند السينما فحسب وإنما استمر إلى أغنية طرحها تامر حسنى بأول أيام العيد، حينما طرح كليب "صعبة" الذى تخطىت 7 مليون مشاهدة في مدة قصيرة، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبد الرحمن شوقى، ماستر على فتح الله، إخراج تامر حسنى.