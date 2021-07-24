شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان بان أفريكان يؤهل الفيلم المصري "توك توك" للمشاهدة فى الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفيلم المصري القصير "توك توك" للمخرج محمد خضر بجائزة أفضل فيلم روائي قصير بمهرجان بان افريكان بلوس أنجلوس بالولایات المتحدة الأمريكية في دورته التاسعة والعشرين، وهو من المهرجانات العالمية المؤهلة للتنافس على جوائز الأوسكار، وتعد المشاركة في مهرجان بان افريكان السينمائي هي ثاني مشاركة في مهرجان مؤهل للأوسكار بعد مهرجان كليفلاند.

فيلم "توك توك" يعرض الآن بمهرجان دربان السينمائي الدولي بجنوب أفريقيا الذي يقام في الفترة من 22 يوليو وحتى 1 أغسطس.

فيلم "توك توك" من إنتاج رامي يعقوب، شيرين علاء ومحمد خضر وشاركه في التأليف شريف عبدالهادي ومن بطولة الهام وجدي، أشرف مهدي، محمد خميس، ندى اكرم، عمر راشد، ماري جرجس منتج فني يحيى الغريب، موسيقى تصويرية سيف الدين هلال، ومن إخراج وتصوير ومونتاج محمد خضر.