"في أمان الله ورحمته".. عمر طاهر ينعى الشاعر فؤاد حجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعى الكاتب عمر طاهر، الشاعر الكبير فؤاد حجاج، مؤلف كلمات المقدمة والنهاية لمسلسل "حديث الصباح والمساء"الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت.

وكتب طاهر، عبر حسابه على تويتر "‏عمنا الشاعر الكبير فؤاد حجاج.. في أمان الله ورحمته.. مين فينا جاي مرساها مين رايح، لحظة ميلاد الفرح، كان في حبيب رايح.. مع السلامة يا حبيبنا".

ويعد فؤاد حجاج، كاتب وشاعر صدر له عدد من المؤلفات الأدبية منها "وادي الخوف"، ديوان بالعامية، 1971، "في المحكمة" ديوان بالعامية، 1973،" غنوة المطر" ديوان بالعامية، 2003.

صدر له أيضا دراسات منها المسرح والعمال 1989، بتهوفن معزوفة التحدى 1995، فارس مسرح الثقافة الجماهيرية 1997.

وحصل على عدد من الأوسمة والجوائز منها جائزة العيد الأول للفن والثقافة عام 1979 من وزارة الثقافة، جائزة الميكروفون الذهبي عام 2001 من مهرجان الإذاعة والتليفزيون، شهادات تكريم من أغلب جامعات مصر، شهادات تكريم من مديريات الثقافة بالأقاليم، منحة التفرغ لعامي 1996 – 1997 من وزارة الثقافة.