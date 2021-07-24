كيف تفاعل نجوم الفن مع شائعة وفاة دلال عبد العزيز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تفاعل عدد من الفنانين مع شائعة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، التي ترددت خلال الساعات الماضية، وذلك عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي.

نرصد لكم ردود فعل الفنانين على ما حدث في التقرير التالي :

آيتن عامر

كتبت الفنانة آيتن عامر، عبر حسابها على إنستجرام: "بخير الحمد لله وبلاش ننشر إشاعات.. ربنا يكمل شفاها على خير يا رب دلال عبد العزيز ".

ابنة رجاء الجداوي

كتبت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عبر حسابها على إنستجرام: "طنط دلال بخير الحمد لله والشكر لله".

روجينا

كتبت الفنانة روجينا، عبر حسابها على إنستجرام: "ربنا يشفيكي ويقومك بألف سلامة، ويردك لبناتك، ولكل الناس اللي بتحبك، وأنا واحدة منهم.. إشاعة بشعة، اتقوا ربنا ".

ليلى أحمد زاهر

كتبت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر عبر حسابها على إنستجرام: "ربنا يديكي الصحة ويشفيكي ويقومك بالسلامة يا رب.. حقيقي أنا مش مصدقة الناس اللي بتقول إشاعات زي دي، بجد بتستفيدوا إيه؟".

وأضافت: "بجد حرام عليكم، بدل ما تنزلوا إشاعات كاذبة عشان الفلوس والترند.. ادعولها ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة، ويصبر بناتها وأهلها، حقيقي ناس مريضة بجد".

نور قدري

كتبت الفنانة نور قدري، عبر حسابها على إنستجرام: "أستاذة دلال عبدالعزيز بخير الحمد لله.. والخبر مش صحيح الحمد لله.. أدعولها واتقوا الله.. حرام كدة، بلاش تنزلوا حاجة قبل ما تتأكدوا، للدرجة دي انتوا فاضيين".

بوسي شلبي

كتبت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها على إنستجرام: "دلال زي الفل، بلاش إشاعات، حرام زي الفل ".

حسن الرداد

كتب الفنان حسن الرداد، عبر حسابه على تويتر "‏يا ريت المواقع الصحفية اللي بيكتبوا أي أخبار، عشان يعملوا نسب مشاهدة ارحمونا شوية وراعوا مشاعر الناس وعيب على المواقع الكبيرة اللي تناقلت الخبر واللي أصبحت بالنسبة لي صحافة صفراء ليس لها قيمة، فالخبر المنشور عن حماتي دلال عبد العزيز غير صحيح".

وأضاف في تدوينة أخرى: "رجاء احنا المصدر الوحيد لأي خبر يخص الحالة الصحية لـ دلال عبدالعزيز.. الأخبار من خلالنا فقط رامي رضوان أو مني شخصيا".

وتعاني الفنانة دلال عبدالعزيز صحيا منذ فترة طويلة، حيث أعلن الإعلامي رامي رضوان، إصابتها وحماه الفنان الكبير سمير غانم، بفيروس كورونا منذ 30 أبريل الماضي.

ونظرا لظروفها الصحية؛ غابت دلال عبد العزيز عن توديع زوجها الفنان سمير غانم والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.