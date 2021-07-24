يسرا لوالدتها في ذكراها: "خدتي معاكي الفرح كله والحزن كله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أحيت الفنانة يسرا، الذكرى السنوية الثانية لوالدتها التي توافق اليوم السبت ٢٤ يوليو.

ونشرت يسرا، صورة لها مع والدتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت "أمي الغالية.. سنتين فاتوا على فراقك، وحشتيني أوي وحقيقي الحياة من بعدك فيها حاجة ناقصة أوي بالنسبالي".

وتابعت: "خدتي معاكي يا أمي الفرح كله والحزن كله معاكي، كل حاجة بقت شبه بعضها من بعدك.. يمكن الحاجة اللي مصبرة قلبي على فراقك، اني عارفة إنك في مكان أحسن وانضف وأنقى".

وأضافت: "مكان مليان حب وسلام وتسبيح لرب الكون سبحانه وتعالى.. وحشتيني ووحشني حضنك وطبطبتك عليا وأنا في حضنك.. حقيقي أنا عايشة برضاكي وبرك عليا.. ربنا ما يحرمني من برك عليا.. ربنا يجمعني بيكي على خير، بشكر كل حد فاكر أمي في دعائه وربنا ما يحرمكوش من أي عزيز أو غالي".

جدير بالذكر أن والدة يسرا، رحلت عن عالمنا يوم ٢٤ يوليو ٢٠١٩، بعد صراع مع المرض.