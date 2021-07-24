إيمان العاصي تحيي ذكرى مرور ٤٠ يوما عل وفاة والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أحيت الفنانة إيمان العاصي، ذكرى مرور أربعين يوما على وفاة والدها.

ونشرت العاصي، صورة لوالدها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أربعين يوم يا بابا.. أربعين يوم يا روح قلبي، وحشتني قوي يا حبيبي".

وأضافت: "٤٠ يوم تقال قوي.. يا رب يا حبيبي روحك تبقى مرتاحة ومبسوطة.. بحبك يا بابا، ربنا يسعدك يا حبيبي يا رب".

وكان الفنان أحمد طلعت، أعلن وفاة والد الفنانة إيمان العاصي عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" يوم 16 يونيو الماضي.

وكتب طلعت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. والد إيمان العاصي في ذمة الله.. ربنا يرحمه ويغفر له".

من ناحية أخرى، تشارك إيمان العاصي في فيلم "فارس" بطولة حسين فهمي، أحمد زاهر، صلاح عبدالله، ملك أحمد زاهر، وعدد من الفنانين، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج أيمن يوسف.