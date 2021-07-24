أحلام تهنئ نوال الزغبي على أغنيتها الجديدة "ارقص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة أحلام، على تهنئة صديقتها الفنانة نوال الزغبي على كليبها الغنائي الجديد "ارقص".

وكتبت أحلام، عبر حسابها على تويتر: "‏مبروك الكليب الجديد ‎نوال الزغبي، ارقص".

وطرحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، الأربعاء الماضي، أحدث أغانيها التي تحمل اسم "ارقص"، وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان ألفريد الأسعد، وتوزيع روبير الأسعد، وميكس وماستر نور الأسعد.

وتقول بعض كلمات الأغنية: "قلبي بيرقص على دقاته.. حبك غير كل حياته.. كملت الحتة الناقصة، هات إيدك حلّي الرقصة.. (ارقص، ارقص، ارقص)، ارقص على قلبي ودقه، واللي يغيروا منا يطقوا، نسهر نتجنن على كيفنا، ولا ناس ولا دنيا تكتفنا، واللي بعينه بيحسدنا، يتشطر ويقلدنا".