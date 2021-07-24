هاني لاشين ينعى الشاعر فؤاد حجاج: وداعا فارس الكلمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعى المخرج هاني لاشين، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، شاعر العامية فؤاد حجاج، الذي رحل عن عالمنا قبل قليل.

وكتب هاني "وداعا فارس الكلمة الشاعر الكبير فؤاد حجاج".

توفى صباح اليوم شاعر العامية الكبير فؤاد حجاج، مؤلف كلمات المقدمة والنهاية لمسلسل حديث الصباح والمساء. بحسب ما أعلن اتحاد الكتاب، السبت.

وفؤاد حجاج كاتب وشاعر صدر له عدد من المؤلفات الأدبية منها «وادي الخوف»، ديوان بالعامية، 1971، «في المحكمة» ديوان بالعامية، 1973، «غنوة المطر» ديوان بالعامية، 2003.