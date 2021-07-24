الشرنوبي عن"ياما في الجراب يا حاوي": "فخور إني جزء من مشروع فني كبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعرب الفنان محمد الشرنوبي، عن سعادته بالمشاركة في مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" مع الفنان الكبير يحيى الفخراني.

ونشر الشرنوبي، بوستر المسرحية عبر حسابه على إنستجرام، وعلق "فخور اني جزء من مشروع فني كبير زي (ياما في الجراب يا حاوي)، وطبعاً شرف كبير لأي فنان شاب مشاركة النجم الكبير د/ يحيى الفخراني أي عمل فني والحمدلله اني نلت شرف كبير زي ده".

وأضاف: "عاوز اشكر مجدي الهواري على مستوى الإنتاج الفني المبهر اللي متنفذ في المسرحية اللي مخلينا كلنا حاسين اننا بنعمل عمل عالمي كلنا فرحانين وفخورين ومبسوطين بيه".

"ياما في الجراب يا حاوي" عن رائعة بيرم التونسي والملحن أحمد صدقي وإخراج مجدي الهواري، وبطولة النجم الكبير الدكتور يحيى الفخراني، ونخبة من النجوم يقفون على المسرح لأول مرة، منهم: إياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف دسوقي إلى جانب نجوم المسرح: سما إبراهيم وناصر سيف وحسن العدل وإسماعيل فرغلي ورضا إدريس ولبنى ونس وعلاء قوقة.

"يا ما في الجراب يا حاوي" تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي، إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.