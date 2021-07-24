عمرو دياب يرد على رسالة عمرو عرفة له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

رد الفنان عمرو دياب، على رسالة المخرج عمرو عرفة التي وجهها له مؤخرا بعد حضوره حفله في الساحل الشمالي.

وكتب عمرو دياب، عبر حسابه على تويتر : "‏كنت محظوظ اني اشتغلت في بداياتي مع مخرج كبير زيك.. شكرا يا صديقي".

وكان عمرو عرفة وجه رسالة سابقة لعمرو دياب عبر حسابه على تويتر، قائلا: "‏رفيق الدرب وصاحب صاحبه منذ أول تعارفنا في فيلم (ضحك ولعب وجد وحب) وحتى الآن ما زلت متربع على عرش الغناء في مصر .. ما شاء الله ربنا يحفظك.. حفلة الساحل خلت للعيد معنى.. حبيبي يا هضبة".

وأحيا عمرو دياب، يوم الأربعاء الماضي، حفلا غنائيا بالساحل الشمالي.

وحضر الحفل، مجموعة من الفنانين بينهم: "آسر ياسين، غادة عادل، المخرج عمرو عرفة، وغيرهم.