كارمن سليمان تخوض أولى تجاربها التمثيلية على المسرح.. هكذا علَّقت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تخوض المطربة المصرية كارمن سليمان أولى تجاربها التمثيلية، حيث فاجأت الجمهور بمشاركة مميزة مرتقبة على المسرح تجمعها بالنجم المصري يحيى الفخراني، من خلال العرض المسرحي “ياما في الجراب يا حاوي”.

وتُعدُّ هذه أول تجربة تمثيلية للفنانة كارمن سليمان، ويبدو أنَّها ستُظهر من خلالها إمكانياتها التمثيلية؛ نظراً لأنَّ المسرح هو “أبو الفنون”، كما أنَّها ستقف أمام الجمهور بشكل مباشر.

وشاركت كارمن سليمان الجمهور المتابع لحسابها في “انستغرام” بوستر العرض المسرحي، مبديةً تحمسها لمشاهدة الجمهور في العرض المقرر أن ينطلق في محافظة الإسكندرية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأيضاً نشرت كارمن مقطع فيديو تشويقياً للعمل المسرحي، عايدت من خلاله متابعيها بمناسبة عيد الأضحى، وكشفت عن الشخصية التي تُؤديها، حيث كانت ترتدي ملابس عربية، ودعت الجمهور لمشاهدة العرض.

وكتبت كارمن سليمان، في تعليقها على البرومو، قائلةً: “أول تجربة ليَّ في التمثيل على خشبة المسرح، مبسوطة جداً بالخطوة دي وإن شاء الله تنال إعجابكم.. خطوة جديدة ومهمة جداً بالنسبة ليَّ خصوصاً أنَّها من بطولة د. يحيى الفخراني وإخراج مجدي الهواري. وعيد أضحى مبارك عليكم”.

وتدور أحداث مسرحية “ياما في الجراب يا حاوي” في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة حول الحب والخيانة والمؤامرات للحصول على السلطة.

مسرحية “ياما في الجراب يا حاوي”، من إخراج مجدي الهواري، وإنتاج فرقة كايرو شو، ويشرف على العرض من الناحية الفنية محمد هاني، بينما يشارك في بطولة المسرحية بجانب يحيى الفخراني، كل من: محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، شريف دسوقي، ناصر سيف إسماعيل فرغلي، رضا إدريس، لبنى ونس وعلاء قوقة وغيرهم.