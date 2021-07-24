انفصال أحمد سعد عن خطيبته الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انفصل المطرب المصري أحمد سعد عن خطيبته خبيرة الأزياء والإكسسوارات علياء بسيوني، بشكلٍ رسمي، وذلك بعد ارتباط دام بينهما لمدة 10 أشهر فقط، على الرغم من تأكيدات سعد، منذ فترة على أنَّهما يقومان بالتحضير لعقد قرانهما وإقامة حفل، وسط حضور عدد من أصدقائهما.

وكشفت بعض المصادر عن تفاصيل ذلك الانفصال، الذي جاء مفاجئاً للجمهور لاسيما أن أحمد سعد أصبح في دائرة الشخص الذي يتزوج ويُطلِّق ويخطب وينفصل كثيراً، حيث وقع الانفصال بين الثنائي في مايو الماضي.

وأكدت المصادر أن أحمد سعد وخطيبته وقع بينهما خلاف في وجهات النظر بشأن بعض تفاصيل الزواج، وهو ما عطَّل إتمامه، حيث رفض المصدر كشف تفاصيل منطقة الخلاف تحديداً، لكنه أوضح أنّ هناك فرصة قائمة بين الطرفين للتفكير قبل أن تعود الأمور لمجاريها.

وأوضح المصدر أن خطيبة أحمد سعد هي من اعترضت على بعض الأمور في تلك الزيجة، فاتخذ سعد قراره بالابتعاد، بالرغم من استمرار الصداقة بينهما، مبيناً أنّ وسطاء تدخلوا في الأمر؛ لكي تكتمل تلك العلاقة بالزواج، غير أنّه- وحتى تلك اللحظة- تبقى الأمور معلقة.

وكان أحمد سعد قد احتفل بخطوبته رسمياً على علياء بسيوني في نفس يوم ميلاده الذي وافق 20 أغسطس، وذلك في العام الماضي 2020، حيث نشر صورةً جديدةً برفقة علياء بسيوني وهما يرتديان خاتم الخطوبة.