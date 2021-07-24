رامي جمال يُثير الحيرة بهذه الكلمات.. والجمهور يُرجِّح أنَّها أغنية جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار المطرب المصري رامي جمال حيرة جمهوره، بعدما نشر بعض الكلمات الغامضة من دون توضيح، هل هي عمل جديد له أم لا. ونشر صبري صورةً له عبر حسابه في “انستغرام” أرفقها بتعليق: “أنا في العادة كنت في روحي مش مهمل.. دي غلطة وحيدة بس في عمري حبيتك.. قالولي بجد لما تعمل في حد الخير تلاقي الشر.. بدليل إني أنا لاقيتك”.

ورجَّح جمهوره أن تكون هذه الجمل كلمات أغنيته الجديدة، فقال متابع: “واضح إنَّها كلمات أغنية جديدة وعظيمة، كعادة أغانيك”، وأضاف آخر: “شكلها دي كلمات أغنيتك القادمة”، وثالث قال “دي كلمات أغنية جديدة صحيح”، وتمنى له الجمهور دوام النجاح والتوفيق.

وكان الفنان المصري قد طرح أحدث أغانيه في “يوتيوب” وتحمل اسم “قلة الإحساس” من ألحانه، وكلمات جمال الخولي، وتوزيع وميكس وسام عبدالمنعم.

وحققت آخر أغاني رامي جمال “دقيقة واحدة” 3 ملايين مشاهدة في “يوتيوب”، وتعاون فيها مع الملحن ياسر نور، ومن كلمات رفيق نجيب، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم.

ويستكمل رامي جمال طرح ألبومه الجديد الذي يحمل اسم “ولسه”، بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات، والذي تعاون فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان.

يُذكر أنَّ آخر أعمال رامي جمال كان ألبوم “أنا لوحدي”، والذي حقق نجاحاً كبيراً، ووصل إلى أكثر من 100 مليون مشاهدة في “يوتيوب”، بجانب تصدُّره المبيعات وقت طرحه.

وقبل ساعات كشف المطرب المصري عن معاناته مع “الغيرة”، قائلاً عبر حسابه في “انستغرام”: “إن الغيرة تضايقه بشكل شخصي، وبأنه كيف لإنسان أن يهتم بكائن واحد فقط ولا يهتم بغيره، وإذا اهتم بشخص آخر يعد هذا أنانية”.