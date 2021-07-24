شكرا لقرائتكم خبر عن شائعة وفاة دلال عبد العزيز تصيب محببيها بالحزن والغضب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت ليلة أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت حالة من الذعر بعد نشر خبر وفاة النجمة الكبيرة دلال عبد العزيز، وانهالت التعليقات على الخبر وبعدها بدقائق تم حذف الخبر من أحد المواقع الصحفية، ونفت أسرة دلال عبد العزيز شائعة وفاتها وأنها مازالت في المستشفى وحالتها مستقرة، ونشر رامي رضوان زوج ابنة النجمة دلال عبد العزيز وقال: "الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس، بس فاض الكيل".



دلال عبد العزيز

حسن الرداد عن شائعة وفاة دلال عبد العزيز: حسبى الله ونعم الوكيل

وكان قد علق النجم حسن الرداد على خبر وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، موضحًا فى تصريحاته أن حماته لا تزال فى غرفتها بالمستشفى، وحالتها جيدة، معلقًا: "هذه الأنباء كاذبة وحسبى الله ونعم الوكيل".

فيما تلقت الفنانة إيمى سمير غانم شائعة وفاة والدتها، منذ قليل، وهى تتواجد بجانبها داخل غرفة إقامتها بأحد المستشفيات، الأمر الذى أزعجها للغاية هى وكل أسرتها.

أشرف زكى عن شائعة وفاة دلال عبدالعزيز: أحدثت بلبلة فى الوسط الفنى

وقال أشرف زكى رئيس نقابة المهن التمثيلية، إن شائعة وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أحدثت بلبلة وقلقا شديدا فى الوسط الفنى على دلال عبد العزيز، فضلاً عن الإزعاج الشديد الذى شعرت به أسرة الفنانة الكبيرة بعد نشر هذا الخبر، الذى وصفه بالشائعة السخيفة.

وطالب نقيب المهن التمثيلية بتحرى الدقة في نشر مثل هذه الأخبار المتعلقة بحياة الناس، نظرا لما قد يحدثه خبر كاذب من ضرر على أسرة وأصدقاء ومحبى من يتناوله الخبر.

يذكر أن الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز ترقد فى المستشفى منذ أكثر من 3 أشهر متأثرة بفيروس كورونا، ومنذ هذا الحين وهى تحت الإشراف الطبى، بسبب بعض المشاكل التى تعرضت لها بالرئة والناتجة عن الإصابة بالفيروس.

يشار إلى أن عائلة الفنان سمير غانم أكدت في أكثر من مناسبة أن الفنانة دلال عبد العزيز لا تعلم حتى الآن خبر وفاة زوجها حتى لا تتأثر حالتها النفسية والصحية بالسلب.