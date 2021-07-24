شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى تشتكى قاضى دعوى طلاقها من براد بيت وتتسبب فى تنحيه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت النجمة العالمية أنجلينا جولي في تلقي قاضي أمرًا بالتنحي بعد شكواها من عدم حياده في النظر بقضية طلاقها من النجم براد بيت، وذلك لأن القاضي جون أوديركيرك كان على علاقات سابقة بمحامين يمثلون براد بيت في نزاع الزوجين الطويل على حضانة أطفالهما.



انجلينا جولي وبراد بيت

وقضت محكمة استئناف في كاليفورنيا بأنه كان ينبغي للقاضي أن يكشف عن علاقاته المهنية السابقة بالمحامين، وجاء في حكم محكمة الاستئناف أن أوديركيرك ارتكب "مخالفة أخلاقية.. قد تدفع شخصًا موضوعيًا، مدركًا لجميع الحقائق، إلى إبداء شك منطقي في قدرة القاضي على أن يكون محايدًا.. التنحي (عن نظر القضية) مطلوب".

واستعان الزوجان بـ"أوديركيرك"، وهو قاض خاص، في محاولة لإبقاء تفاصيل طلاقهما في سرية تامة، ومن المرجح أن يزيد تنحيه من أزمة نزاع الحضانة، ولكن براد بيت وقف ضد محاولة جولي إبعاد أوديركيرك، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" عربية.



انجلينا مع أبنائها

ومن جهته، قال متحدث باسم براد بيت، إن الحكم استند إلى مسألة فنية وإن القرار السابق الذي أصدره القاضي بالسماح لبيت بالاشتراك في الحضانة كان بناء على شهادة شهود خبراء، مضيفا في بيان له :"سنواصل القيام بما هو ضروري من الناحية القانونية بناء على تلك النتائج التفصيلية لما هو أفضل للأطفال".

ويشترك بيت وجولي حاليا في حضانة خمسة من أطفالهما الستة. أما السادس، وهو مادوكس المولود في كمبوديا، فيبلغ من العمر 19 عاما ولا يخضع لترتيبات الحضانة.

وانفصل جولي وبيت، في سبتمبر 2016 بعد حوالي على عشر سنوات من الصداقة وعامين من الزواج، ورفعت جولي دعوى طلاق بسبب اختلافات لا يمكن تجاوزها، حيث أُعلن انفصال الزوجين رسميا في 2019 لكن النجمين ظلا يتنافسان في معركة على حضانة أطفالهما الخمسة القصر.