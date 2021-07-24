شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا ومنى زكي .. 6 أفلام حصيلة أعمال الثنائي فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصل النجمان أحمد السقا ومني زكي عن عرض فيلمهما الجديد "العنكبوت"، والذي من المقرر عرضه خلال شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد عدة تأجيلات بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأصبح العمل جاهزاً للعرض بعد فترة طويلة من التصوير والتوقفات، ويعتبر فيلم "العنكبوت" بمثابة تجديد تعاون بين الثنائي الذي اعتادت عليه شاشات السينما من خلال عدة أعمال جمعتهما من قبل، وحققت نجاحات كبيرة، ومن أبرز هذه الأعمال:





صعيدي في الجامعة الأمريكية أول فيلم يجمع أحمد السقا ومنى زكيكان أول تعاون يجمع الثنائي، حيث قدم أحمد السقا دور علي أحد أصدقاء البطل (محمد هنيدي) المقربين، وقدمت مني زكي دور سيادة زميلته في الجامعة، ودارت أحداث الفيلم حول هنيدي الشاب الصعيدى الذي يحضر من بلدته إلى القاهرة لاول مره لدخول الجامعة الأمريكية بعد أن حصل على مجموع كبير في الشهادة الثانوية، ويتعرض لكثير من المواقف الكوميدية الحرجة التي تحدث له من جراء هذا التحول الكبير في حياته.

الفيلم بطولة محمد هنيدي ومني زكي وأحمد السقا وغادة عادل وطارق لطفي وهاني رمزي، تأليف مدحت العدل، إخراج سعيد حامد.





أفريكانو .. اللقاء الثاني بين أحمد السقا ومنى زكيألتقي الثنائي مرة أخري من خلال بطولة فيلم "أفريكانو"، والذي دارت أحداثه حول (بدر) طبيب بيطري يواجه عقبات عديدة تمنعه من تحقيق طموحه العلمي، ويحلم بالسفر إلى عمه المهاجر منذ سنوات عديدة إلى (جنوب أفريقيا) حيث يمكنه العمل في جو علمي يقدر مجاله، ويفاجأ بعد موت عمه أن عليه السفر ليشترك في الميراث مع ابنة عمه حسب وصية العم في التركة، تتوالي الأحداث.

والفيلم بطولة أحمد السقا ومني زكي وأحمد عيد ونشوي مصطفي وحسن حسني، تأليف وإخراج عمرو عرفة.

(مافيا)

تجدد التعاون في عام 2002 مرة أخري من خلال فيلم "مافيا"، ويحكي قصة (حسين) الشاب المصري المُحبَط، بعد فصله من الكلية الحربية، يسافر إلى الخارج ويقع في براثن المافيا العالمية، إلي أن تستعين به المخابرات المصرية في مهمة خاصة، تكون مدربته خلال المهمة دكتورة تدعي مريم(مني زكي).

الفيلم من بطولة أحمد السقا ومني زكي ومصطفي شعبان وأحمد رزق وعباس أبو الحسن، تأليف مدحت العدل، إخراج شريف عرفة.

(عن العشق والهوي)

ويفترق النجمان لمدة 4 أعوام، ثم يجتمعا مرة أخري من خلال فيلم "عن العشق والهوي"، والذي دارت أحداثه حول قصة حب جمعت بين عمر وعلياء، حيث يقرر الزواج منها، إلا أنا اختها سيئة السمعة مما يصعب عليهما الموقف، وتتوالي الأحداث.

الفيلم بطولة أحمد السقا ومني زكي وغادة عبد الرازق ومنة شلبي، تأليف تامر حبيب، إخراج كاملة أبو ذكري.

(تيمور وشفيقة)

وبعد عام يتعاونا من جديد من خلال فيلم "تيمور وشفيقة"، وتدور قصته في إطار كوميدي رومانسي، حيث يحب "تيمور" جارته "شفيقة" منذ الطفولة، ومع الأيام يكبرا معا ويكبر حبهما، ألي أن يتخرج من كلية الشرطة ويعمل كحارس شخصي للشخصيات المهمة، والتي تكون هي من ضمنهم بعد تخرجها وشغلها لمنصب وزيرة البيئة.

الفيلم بطولة أحمد السقا ومني زكي وهالة فاخر ورجاء الجداوي، تأليف تامر حبيب، إخراج خالد مرعي.

(من 30 سنة)

ويغيب الثنائي لمدة 9 سنوات عن شاشات السينما، ليجتمعا عام 2016 خلال فيلم "من 30 سنة"، وتدور احداثه حول عمر الذي يعود من الخارج ليقسم ثروثه علي عئلته المكونة من 9 أفراد، ولكن قبلها يخبرهم أن أمواله ملعونة ولعنتها تطارد كل من يحصل عليها أينما ذهب، وبالفعل يبدأ وقوع الضحايا من العائلة بصورة غريبة وتتوالي الأحداث.

الفيلم من بطولة أحمد السقا ومني زكي وشريف منير وميرفت أمين ونور، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

يذكر أن الفيلم "العنكبوت" يدور في إطار من الأكشن، ومن بطولة أحمد السقا، وظافر العابدين، ومنى زكي، وريم مصطفى، ويسرا اللوزي وزكي فطين عبد الوهاب، ومحمد لطفى، ومحمد ممدوح الذى يظهر ضيف شرف ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.