كريم محمود عبد العزيز يكشف أغرب موقف بعد رحيل والده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روى الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز، موقفاً غريباً حدث له بعد وفاة والده الفنان محمود عبد العزيز بنحو عام تقريباً، مشيراً إلى أن هذه الواقعة أثارت تساؤلات كثيرة بداخله، ولا يجد لها تفسيراً حتى الآن، ولا يدري هل هي حقيقية أم لا.

وأضاف، خلال حلوله ضيفا على برنامج “معكم”، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة”cbc”، أنه رأى والده وتحدث معه في اليقظة وليس الحلم، قائلا: “كنت نايم والمفروض أصحى عندي تصوير، ففجأة لقيت أبويا بيصحيني.. بس كلام بدون لمس.. وبيقولي أصحى صباح الفل وأنا بصيت له ومش متفاجئ وبتعامل على أنه عادي هو لسه صاحي وجاي يصحيني.. قالي صباح الفل فرديت عليه.. قالي قوم خد دش حلو كده وروح التصوير بتاعك.. قعدت وبعدين قال حاجة ضحكتني فضحكت ولفيت وشي وأنا بضحك وبلف وشي تاني ناحيته ملقتهوش”.

وأكمل: “كل ده حصل وأنا صاحي مش نايم.. لحظة لما ملقتهوش أدركت إن هو ميت وأنا صاحي فإزاي ده.. الأغرب إن بعد فترة كبيرة من الموقف ده بيتر ميمي كلمني على فيلم موسى.. بقرأ السيناريو لقيت نفس اللي حصل بيني وبين أبويا مكتوب هو هو بنفس تفاصيله في مشهد في الفيلم، إن البطل بيشوف أبوه المتوفي جايله وهكذا”.

واختتم كريم حديثه قائلا: “ده خلاني اتأثرت وعيطت لما قرأت المشهد.. ووقت التصوير لما بصيت لعم صلاح عبد الله غصب عني اتأثرت واستدعيت نفس اللي حصل لما شوفت أبويا وأنا صاحي”.