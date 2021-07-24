محمد فؤاد يزور بيته القديم ويقبل جدرانه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في واقعة تنم عن وفائه وحنينه لذكرياته القديمة، حرص النجم محمد فؤاد على زيارة بيته القديم في أحد المناطق الشعبية بالقاهرة، وقام بتقبيل جدران البيت.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفؤاد خلال زيارته منطقة عين شمس التي بها بيته القديم، وأظهرت الصورة تقبيله لحائط المنزل.

وكان فؤاد، قد أقام حفلاً غنائياً، في الساحل الشمالي خلال عبد التضحى المبارك وقدم خلاله مجموعة من أشهر أغنياته.

يُذكر أن محمد فؤاد ولد عام 1961 في الإسماعيلية، ثم انتقل مع العائلة إلى منطقة عين شمس بالقاهرة، قبل أن يكتشفه عزت أبو عوف عام 1982، ويبدأ مشواره مع النجومية.