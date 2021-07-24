“رغم العتمة”.. عاصي الحلاني يضيء سماء بيروت في عيد الأضحى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حفلاً ضخماً في منتجع السان جورج وسط العاصمة اللبنانية بيروت ليل امس بحضور الجماهير اللبنانية والعربية الوافدة الى لبنان خلال الموسم الصيفي بتعهد من السيد علي الاتات ومشاركة النجمين ملحم زين ونادر الاتات.

قدّم عاصي الحلاني خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة، واشعل الأجواء في بداية فقرته الفنية بأغنية “لبناني”.

جمهور الحفل ردّد مع عاصي الحلاني أجمل الأغنيات ورقص وغنى وقضى ليلة من العمر، احتفاء بعيد الأضحى المبارك الذي اعاد ضخ الحياة في قلب مدينة بيروت رغم الاوضاع الاقتصادية القاهرة التي تمرّ بها، فحاول هذا الحفل ان يكون بقعة الأمل والضوء للانتصار على من يريد ضرب بيروت واهلها.

ونشر عاصي الحلاني عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” مقطع مصوّر له على مسرح الحفل وعلّق عليه قائلًا: “غم كل الظروف الصعبة رح نضل نبض تفاؤل ورغم العتمة رح تضل بيروت مدينة للفرح وهيك كانت ليلة مبارح في”.

وكان الحلاني قد ظهر على تطبيق fannbox بحلقة استثنائية وخاصة بألبوم كل الفصول من انتاج شركة روتانا ورافقته العائلة كاملة للحديث عن مختلف المواضيع الفنية والعائلية وبث على التطبيق مساء امس الخميس.