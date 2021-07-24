بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 51 دقيقة مضت التعليقات على “بيروت ما بتموت”.. نادر الأتات يشعل أجواء عيد الأضحى في عاصمة الفرح مغلقة

متابعة بتجــرد: أحيا النجم اللبناني نادر الأتات مساء الخميس 22 تموز/يوليو الجاري حفلًا ضخماً في منتجع السان جورج وسط العاصمة اللبنانية بيروت بحضور الجماهير اللبنانية والعربية الوافدة الى لبنان خلال الموسم الصيفي بتعهد من السيد علي الاتات ومشاركة النجمين عاصي الحلاني وملحم زين.

تميّز الحفل بحضور عدد كبير من الفنّانين والإعلاميين الذين قضوا سهرة العيد إلى جانب عدد كبير من الجمهور الذي أتى من مناطق لبنانية مختلفة.

نادر الأتات صعد إلى المسرح على وقع هتافات الحضور الذي استقبله بمحبّة كبيرة، وقدّم باقة من أجمل أغنياته ومنها “نادر”، “قلبي عاليمين”، “بترقص عيوني” وصولًا إلى آخر أغانيه “حلّي عنا”.

تفاعل الساهرين مع نادر الأتات كان ملحوظًا حيث ردّد الجميع الكلمات ورقصوا معه من كل جوانب المسرح، فرحب بالجميع والتقط معهم أجمل الصور التذكارية.

ونشر نادر الأتات صورًا له من الحفل عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” وعلّق عليها قائلًا: “الصورة بتحكي .. بيروت ما بتموت

كل عيد وإنتو بخير… بيروت الفرح”.

الجدير ذكره أن أغنية نادر الأتات الجديدة “حلّي عنا” كلمات وألحان جهاد حدشيتي وتوزيع روبير الأسعد، تتصدّر منذ طرحها قائمة الأعلى مشاهدةً عبر موقع “يوتيوب” محققةً ما يقارب 2.5 مليون مشاهدة في 5 أيام فقط.