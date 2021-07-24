أسعار اليورو والدولار في الجزائر اليوم السبت 24 يوليو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري، اليوم السبت 24 يوليو 2021، في تعاملات السوق السوداءو البنوك.

وتراجع سعر اليورو في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 212.95 دينار للشراء، و 214.30 دينار للبيع.

بينما ارتفع سعر اليورو لدى بنك الجزائر المركزي إلى 159.24 دينار للشراء، و159.31 دينار للبيع.

أسعار الدولار والجنيه الإسترليني

وانخفض سعر الدولار في البنوك إلى 135 دينارا للشراء، و135.02 دينارا للبيع.

بينما استقر الدولار، لدى السوق الموازية (السوداء) عند 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني في المركزي الجزائري، إلى 185.71 دينار للشراء، و185.78 دينار للبيع.

كما زادت العملة البريطانية، في السوق الموازية (السوداء) إلى 247.55 دينار للشراء، و 250.30 دينار للبيع.

الهيدروجين الأخضر

وتتطلع شركة "إيني" الإيطالية، لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر مع "سوناطراك" المملوكة للحكومة، في الوقت الذي يتحرك فيه عملاقي الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية.

وفي اجتماع في العاصمة الجزائرية، قالت الشركتان إنهما تخططان للبناء على اتفاق وُقع في مارس/آذار الماضي، وتعزيز التعاون التكنولوجي مع التركيز على الهيدروجين.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وتراجع سعر الريال السعودي لدى "الجزائر المركزي"، إلى 35.993 دينار للشراء، و 35.999 دينار للبيع.

بينما ارتفعت العملة السعودية، في السوق الموازية بالجزائر، إلى 47.99 دينارا للشراء، و48.52 دينار للبيع.

وتراجع سعر الدرهم الإماراتي في البنوك، إلى 36.75 دينار للشراء، و 36.76 دينار للبيع.

فيما استقرت العملة الإماراتية، لدى السوق الموازية (السوداء) عند 49.01 دينار للشراء، و 49.55 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي لدى بنك الجزائر 448.22 دينار جزائري للشراء، و 449.48 دينار جزائري للبيع.

بينما تراجعت العملة الكويتية، لدى السوق الموازية (السوداء) بالجزائر، إلى 598.20 دينار للشراء، و 604.84 للبيع.