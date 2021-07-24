أول تعليق من حسن الرداد على شائعة وفاة دلال عبدالعزيز: حسبي الله ونعم الوكيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الفنان حسن الرداد، على نفي الشائعة التي ترددت قبل ساعات، وتفيد بوفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، والدة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

وكتب الرداد "بالنسبة للمواقع الصفراء الرخيصة اللى كتبت اخبار غير صحيحة عن حماتى دلال عبد العزيز، يا ريت تحترموا نفسكم شوية. اللي بينزل اخبار غير صحيحة تخص حياة انسان عشان يعمل ترند على موقع يبقى واحد مش محترم ولا يحترم المهنة بتاعته اللي ألف باء فيها وجوب تحرى الدقة".

وتابع "احنا بقالنا شهور في المستشفى وكلنا متواجدين مع حماتي وقاعدين قدامها ٢٤ ساعة رامي وإيمى ودنيا وأنا وفجأة يجيلنا سيل مكالمات ورسائل من كل أهلنا وحبايبنا بيطمنوا".

وأضاف الرداد "حقيقي عايز اسأل اللى كتب الخبر لو حد فينا كان بعيد وسمع الخبر ده، حضرتك متخيل كان ممكن يحس بإيه او ممكن يحصل له ايه على ما يتأكد ان الخبر مش مظبوط؟، مش هقولك يا ريت يحصل فيك نفس الموقف عشان تعرف المصيبة اللى انت عملتها بس حقول لك حسبي الله ونعم الوكيل".

وعبر صفحته الرسمية على فيسبوك، استكمل "ارحمونا بقى عشان الواحد قرف منكم".

كانت شائعة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز خرجت قبل ساعات، ونشرتها بعض المواقع الإخبارية، وتم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يخرج وينفيها المذيع رامي رضوان زوج الفنان دنيا سمير غانم.