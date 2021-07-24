"مش معقول الشبه".. هادي خفاجة ينشر صورة مع شقيقيه "فادي وشادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان هادي خفاجة، جمهوره ومتابعيه، صورة مع شقيقيه الفنانين فادي خفاجة، وشادي خفاجة.

وظهر هادي في الصورة التي التقطها على طريقة "السيلفي" إلى جوار شقيقيه، وعلّق ممازحا متابعيه نظرا لتشابه ملامحهم، قائلا: "أنا مش كريم أنا كرم".

وعلّق شقيقه فادي على الصورة قائلا: "أيوه بس مين كريم ومين كرم أنا اتلغبط".

ومن التعليقات التي تلقاها الثلاثي على الصورة التي تجمعهم: "بجد مش معقول الشبه.. أجمل ناس في الدنيا وأجمل دكتور شرف الدين.. ربنا يسعد مساكم بالخير والصحة والعافية.. عيلة خفاجة موهوبين.. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويخليكم لبعض" وغيرها.

واحتفل هادي خفاجة، مؤخرا، بخطبته لفتاة من خارج الوسط الفني، ونشر صورة له مع خطيبته عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات".

يذكر أن آخر أعمال هادي خفاجة مسلسل "المداح" في رمضان 2021، مع النجوم حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، ونسرين طافش وغيرهم، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.