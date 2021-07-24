فيديو| رأي إلهام شاهين في مسرحية "أبو العربي".. وتعليق هاني رمزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت النجمة إلهام شاهين، عن رأيها في مسرحية "أبو العربي" للنجم هاني رمزي.

ونشر رمزي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو تتحدث خلاله "إلهام" عن العرض بعد مشاهدته، وقالت: "فخورة بالمسرحية جدا جدا، بجد أسعدتونا، ضحكت من قلبي، وكمان في معنى ورسالة إنسانية جميلة في حب مصر والتفاني ليه، أنا بشكركم من كل قلبي، العرض رائع ومحترم، بيضحكنا وبيسعدنا وبيعلمنا وبنستفيد، بشكركم جدا وكل سنة وإحنا طيبين".

وعلّق رمزي على الفيديو: "النجمة إلهام شاهين تشاهد العرض المسرحي أبو العربي في العيد وتهنئ الأبطال بالمسرحية وتُحيي الجماهير".

مسرحية "أبو العربي" بطولة هاني رمزي وداليا البحيري وحجاج عبد العظيم وعمرو عبد العزيز وأحمد فتحي وغيرهم، من تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.

يذكر أن آخر أعمال هاني رمزي كانت فيلم "قسطي بيوجعني" مع النجوم مايا نصري وحسن حسني ومصطفى أبو سريع وغيرهم، ومن إخراج إيهاب لمعي.