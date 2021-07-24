حقيقة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

نفت عائلة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، الأخبار التي يتم تداولها حول وفاة الفنانة عبد العزيز.

نفى الإعلامي المصري رامي رضوان ما تردد في وسائل إعلامية عن وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.

ودعا رضوان في تدوينه على “فيسبوك” وسائل الإعلام للتحقق من الأخبار قبل نشرها، مشيرا إلى أن كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح.

بدوره دعا الفنان حسن رداد لتوخي الدقة في الأخبار التي يتم تداولها حول الحالة الصحية للفنانة عبد العزيز.

ودخلت الفنانة دلال عبد العزيز المستشفى منذ أواخر شهر أبريل الماضي، أي ما يقرب من 70 يوما.

وتعاني الفنانة من تليف في الرئة إثر إصابتها بفيروس كورونا، كما تعاني من مضاعفات ما بعد كورونا.