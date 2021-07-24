شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان نجلة يحيى الفخرانى في مسرحية "ياما في الجراب ياحاوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة كارمن سليمان ضمن أحداث مسرحية "ياما في الجراب ياحاوى" شخصية نجلة بطل العمل الفنان يحيى الفخرانى، وتقدم من خلاله عدد من الاغانى الاستعراضية، ومن المقرر بدء أولى العروض يوم 17 من شهر أغسطس المقبل في الإسكندرية، وهى من بطولة كل من النجم يحيى الفخرانى واياد نصار وشريف دسوقى وكارمن سليمان ومحمد الشرنوبى ومن إخراج مجدى الهوارى .

مسرحية "ياما في الجراب ياحاوى" كانت تحمل سابقا اسم "ليلة من الف ليلة وليلة" من المقرر إعادتها مع مسرح القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما قدمها الفخرانى علي خشبة المسرح القومي مع المخرج الراحل محسن حلمي وإنتاج البيت الفني للمسرح على مدار 3 سنوات بداية من 2015.

هذه ليست المرة الأولى التي يعيد فيها النجم يحيي الفخراني أعماله المسرحية وينقلها من مسرح الدولة لمسرح القطاع الخاص فقد أعاد من قبل مسرحية "الملك لير" فبعدما قدمها علي المسرح القومي من إخراج المخرج الكبير الراحل أحمد عبد الحليم أعاد تقديمها مرة أخري بمخرج جديد في مسرح القطاع الخاص .

مسرحية "ليلة من ألف ليلة" من تأليف بيرم التونسي ولحنها أحمد صدقى فى العصر الذهبى لفن الأوبريت، وتدور قصتها حول الشحات (يحيى الفخراني) الذي يتسول بصحبة ابنته من خلال الغناء في الشوارع، حيث يتولى الخليفة الحكم في سن صغيرة بعد مقتل أبيه، ويقع الخليفة في حب ابنة الشحات، يتنكر الخليفة في شخصية ابن الجنايني وتقع الفتاة في حبه دون أن تعرف حقيقة منصبه الكبير، وفي المقابل تتعرف زوجة الوزير وهي امرأة لعوب على الشحات دون أن تعلم حقيقته وحقيقة وضعه المادي والاجتماعي، حيث تنخدع في ملابسه المهندمة التي كان زوجها الوزير قد أعطاها له من قبل .