شكرا لقرائتكم خبر عن كيف لمعت مظاهر العيد في شرائط الفن السابع المصرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كانت السينما المصرية حريصة دائما علي تجسيد المجتمع بكل جوانبه، والتي كان من ضمنها مظاهر العيد والإحتفال به، لما فيه من بهجة وسعادة تملأ قلوب المصريين، فهو جزء من حياتهم، وله طقوسه الخاصة، التي طالما حاولت السينما أن توثقها بكل ما فيها من خلال العديد من الأعمال الفنية المختلفة، وخلال التقرير التالي نذكر أهمهم:

(ليلة العيد)

يتضح من اسم الفيلم أن أحداثه تدور بشكل أساسي حول العيد، ويعتبر من الأفلام الشهيرة التي احتفلت بهذه المناسبة، وبدأ تتر الفيلم بأغنية "الليلة عيد"، والتي جسدت تفاصيل كثيرة حول المصريين وطقوس احتفالهم بالعيد، والفيلم بطولة شادية وإسماعيل ياسين وشكوكو، قصة أنور وجدي، إخراج، حلمي رفلة.

(بنت الأكابر)

برزت مظاهر العيد أيضا في فيلم بنت الأكابرعام 1953، وذلك من خلال سفر الفنان زكي رستم والذي جسد دور والد ليلى مراد من أجل أداء فريضة الحج، وغنت حينها أغنية "يا رايحين للنبي الغالي" والتي ارتبطت كثيرًا بعيد الأضحى، وكان لسفر والدها فرصة لأنور وجدي بأن يقع في غرام ليلى مراد وتقربهما من بعضهما طوال تلك الفترة، وهو من بطولة ليلي مراد وأنور وجدي وزكي رستم، تأليف وإخراج أنور وجدي.

(حياة أو موت)

أعتمد الفيلم بشكل كبير علي العيد في البناء الدرامي لأحداثه، حيث اتخذ من مشكلة خروف العيد والإهتمام بقضاء هذه الأيام في بيت أهل الزوجة، أساس لاستكمال أحداثه المثيرة والشيقة، الفيلم بطولة عماد حمدي ومديحة يسري، تأليف وإخراج كمال الشيخ.

(أبو حلموس)

أظهر الفيلم طبيعة المصري خلال أيام العيد من خلال شخصية "شحاتة افندي" الذي يعمل محاسبًا في دائرة الباشا، واكتشف التزوير والتلاعب في الحسابات نتيجة مصاريف طعام الخروف وتربيته، وكان هذا أول ظهور لخروف العيد في السينما، من بطولة نجيب الريحاني وحسن فايق وزوز شكيب، تأليف نجيب الريحاني، إخراج إبراهيم حلمي.

(همام في امستردام)

ظهر مشهد في بداية الفيلم يضم مظاهر الاحتفال بعيد الأضحي المبارك، حيث تضمن المشهد صلاة العيد ووجبة الإفطار وتجمع الأسرة كلها في المنزل وكذلك تقديم التهنئة، وأيضا حلق فروة خروف العيد، وهو من بطولة محمد هنيدي وأحمد السقا وموناليزا، تأليف مدحت العدل، إخراج وحيد حامد.

(بوحة)

أحد أهم الأفلام التي احتوت علي مظاهر عيد الأضحي، حيث كان بطله (محمد سعد) يعمل جزارا، وتقابله العديد من المواقف في إطار كوميدي، وهو من أشهر الأفلام التي تعرض دائما في عيد الأضحي، الفيلم من بطولة محمد سعد ومي عز الدين وحسن حسني ولبلبة، تأليف نادر صلاح الدين، إخراج رامي إمام.

(حين ميسرة)

تناول الفيلم مظاهر العيد من خلال مشهد ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد وتجمع الأسرة علي الطعام، وبالأخص الطبق الأساسي للعيد وهو الفتة، وهو من بطولة عمرو سعد وسمية الخشاب وعمرو عبد الجليل ووفاء عامر وهالة فاخر، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج خالد يوسف.

(تيمور وشفيقة)

ومن الأفلام أيضا التي تناولت طقوس عيد الأضحي فيلم "تيمور وشفيقة"، من خلال أحد المشاهد التي يظهر فيه الاحتفاء بالعيد، وانتظار شفيقة هديتها كل عيد من حبيبها تيمور، والفيلم واحد من أبرز أفلام النجمين أحمد السقا ومنى زكي، تأليف تامر حبيب، إخراج خالد مرعي.