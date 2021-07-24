حسن الرداد يكشف حقيقة وفاة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز

محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

نفى النجم حسن الرداد ما تردد عن وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، مؤكداً أن حماته لاتزال في غرفتها بالمستشفى، وحالتها جيدة، معلقاً: "أن هذه الأنباء كاذبة وحسبي الله ونعم الوكيل ".



من جانبها، نفت الفنانة نهال عنبر مسئولة الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية أنباء وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز. بحسب اليوم السابع المصرية.

يذكر أن الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز ترقد في المستشفى منذ أكثر من 3 أشهر وتعاني من تليف في الرئة إثر إصابتها بفيروس كورونا، كما تعاني من مضاعفات ما بعد كورونا، وحالتها خاصة جدًا ولا تحدث كثيرًا مع مصابي الفيروس.