فيديو: "جبار".. جديد المطربة بلقيس باللهجة اللبنانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت المطربة بلقيس فتحي، أحدث أعمالها الغنائية "جبار" عبر قناتها على موقع "يوتيوب".

"جبار" من كلمات وألحان رامي الشافعي، توزيع ومكس وماستر عمر صباغ.



الأغنية باللهجة اللبنانية، وتم تصويرها في بيروت من إخراج إيلي فهد.





يذكر أن بلقيس طرحت خلال الشهر الماضي أغنيتين، وهي أغنية "ممكن" التي قدمتها كدويتو غنائي مع المطرب العراقي سيف نبيل، وتجاوزت عدد مشاهدتها حتى الآن أكثر من 75 مليون مشاهدة، وأغنية "انتهي" التي كتب كلماتها مشاري إبراهيم وألحان عبدالعزيز الويس وتوزيع علي المتروك، وتعاونت في الأغنيتين مع المخرج اللبناني دان حداد.