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خبر عن دلال عبدالعزيز يغضب حسن الرداد.. ما القصة؟

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر الفنان حسن الرداد زوج إيمي سمير غانم، عن غضبه من قيام بعض المواقع بنشر خبر وفاة والدة زوجته الفنانة دلال عبد العزيز دون تحري الدقة.

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر : "ياريت المواقع الصحفية اللي بيكتبوا أي أخبار علشان يعملوا نسب مشاهدة ارحمونا شوية وراعوا مشاعر الناس.. وعيب على المواقع الكبيرة اللي تناقلت الخبر واللي أصبحت بالنسبة لي صحافة صفراء ليس لها قيمة، فالخبر المنشور عن حماتي دلال عبدالعزيز غير صحيح".


وتابع الرداد:‏ "رجاء إحنا المصدر الوحيد لأي خبر يخص الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، الأخبار من خلالنا فقط، ‎رامى رضوان أو مني شخصيا.. ارحمونا".

يذكر أن دلال عبدالعزيز من مواليد 17 يناير/كانون الأول 1960، وحاصلة على ليسانس الآداب قسم لغة إنجليزية، لكنها احترفت التمثيل.

وفي عام 1977 بدأت مسيرتها الفنية بدور صغير في مسلسل "الأيام" كما نجحت في تكوين بيت وعائلة، إذ تزوجت بالفنان الراحل سمير غانم وأثمر هذا الزواج عن إنجاب دنيا وإيمي.

وتتابع الجماهير العربية تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، التي تخوض معركة شرسة ضد فيروس منذ 3 أشهر.

ويتأرجح مؤشر حالة الفنانة دلال عبدالعزيز الصحية من وقت لآخر بين التحسن تارة، والتراجع تارة أخرى.

وشهدت الساعات القليلة الماضية تدهورا في حالتها الصحية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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