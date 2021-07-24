سيرين عبدالنور تعلن إصابة نجلها بحمى التيفويد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، عن إصابة نجلها كريستيانو بحمى التيفويد.

ونشرت عبدالنور مقطع فيديو لها بصحبة ابنها عبر خاصية "ستوري" على موقع "أنستقرام"، وعلقت عليه قائلة: "بليز انتبهوا على ولادكن اليوم طلع ابني معه شيء اسمه تيفوئيد، تنتج الإصابة بالحمى التيفودية عن بكتيريا السالمونيلا التيفودية".

وأضافت: "الأعراض هي حمى شديدة، صداع، ألم بالمعدة، إمساك أو إسهال".





يذكر أن سيرين عبدالنور يعرض لها حاليًا على منصة شاهد مسلسل "دور العمر" وهو عمل لبناني خالص، من تأليف ناصر فقيه، وإخراج سعيد الماروق.

"دور القمر" بطولة سيرين عبدالنور، وعادل كرم، وطلال الجردي، ويارا فارس، وجان دكاش، وعلي الخليل، وريموند عازار، ونوال كامل، وبمشاركة غبريال يمين، وأنطوان بلبان،و فؤاد يمين، وسعيد سرحان، وميرنا مكرزل، وتدور الأحداث في إطار من التشويق والإثارة.