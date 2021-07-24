نظرة خاصة داخل عالم "مدرسة الروابي للبنات"

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"الخليج 365": طرحت منصة نتفليكس الإعلان الترويجي للمسلسل الأردني "مدرسة الروابي للبنات" من إخراج تيما الشوملي، والمقرر أن يبدأ عرضه 12 أغسطس مترجماً إلى أكثر من ٣٢ لغة في ١٩٠ دولة حول العالم.

وهو من بطولة: ركين سعد، أندريا طايع، نور طاهر، جوانا عريضة، سلسبيلا، يارا مصطفى وبالاشتراك مع الفنانة القديرة نادرة عمران والفنانة القديرة ريم سعادة

وتقول عنه مخرجته: "مدرسة الروابي للبنات هو المشروع الذي لطالما حلمت به، والذي استغرق سنوات من الالتزام والعمل الجاد.. ما بدأ كأفكار كتبناها بالطبشور على سبورة المكتب أصبح اليوم مسلسلاً أصلياً على نتفليكس.

في المرحلة الثانوية وكمراهقة، إفتقدت المسلسلات والأعمال التي تتحدث عن الفتيات في تلك المرحلة. الأعمال كانت محدودة، ولم أشعر بالإرتباط لما هو متاح، فلم يكن هناك عمل ترفيهي يجذبني أن أتعلق به. منذ ذلك الوقت ولغاية الآن لا تزال الإنتاجات التي تستهدف الفئة الشابة خاصة الفتيات محدودة. ومن هنا جاءت فكرة مسلسل يمكن للشابات و الفئة الشابة حول العالم أن يرتبطوا به.

رؤيتي لـ"مدرسة الروابي للبنات" بمشاركة المؤلفة شيرين كمال كانت إنتاج مسلسل درامي عربي يجد صداه عند الفئة الشابة عبر ابتكار عالم خيالي مليء بالدراما والأسرار التي تروي حكايات الفتيات في مدرسة الروابي الثانوية. كان هدفنا أيضا أن يتم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الفتيات في هذه المرحلة العمرية.

الشئ الذي دائماً ما أفتقده في المسلسلات التي تتحدث عن المرأة هي رؤية المرأة نفسها لقضاياها. وبالتالي قمت بتكوين فريق من النساء الموهوبات كي نعمل على تطوير وتنفيذ الرؤية الإبداعية للمسلسل. ولذلك فقد قمنا بوضع رؤية وعناصر عالم الروابي المختلفة، من الشخصيات إلى الديكور،الملابس، الألوان، الإضاءة، وحتى الموسيقى.

الشخصيات كانت جزء مهم في بناء عالم الروابي نظرا لتحديدها مسار الأحداث في المسلسل. فكان يجب أن يتم اختيار الممثلات بعناية شديدة لكي يتمكنوا من تجسيد هذه الشخصيات بدقة، وذلك كي تتمكن الفتيات من الارتباط بهذه الشخصيات و تجاربهم في المسلسل.

لقد تعاوننا مع طاقم عمل مبدع للغاية و الذي كان اختياره مبني بالكامل على قدراتهم الفنية و طاقاتهم الإبداعية. ولهذا، لم يكن من الممكن أن أكون أكثر فخراً بالعمل مع فريق عمل وطاقم مذهل ، الرجال و النساء سواء، والذين كان شغفهم وتفانيهم في العمل القوة الرئيسية وراء تقديم رؤية العمل الفنية.

اليوم أشارك معكم لمحة من أسرار مدرسة الروابي للفتيات، والتي ستكون متاحة على نتفليكس يوم 12 أغسطس. سيعرض مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" مترجماً إلى أكثر من ٣٢ لغة في ١٩٠ دولة حول العالم. وسيكون متوفراً أيضا بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.