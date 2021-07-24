أنجلينا جولي تطيح بقاضي دعوى طلاقها من براد بيت

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"الخليج 365": تلقى القاضي الذي ينظر دعوى الطلاق المريرة بين براد بيت وأنجلينا جولي أمراً بالتنحي بعد أن شكت جولي من عدم حياده.

وقضت محكمة استئناف في كاليفورنيا بأنه كان ينبغي للقاضي "جون أوديركيرك" أن يكشف عن علاقته المهنية السابقة بمحامين يمثلون بيت في نزاع الزوجين الطويل على حضانة أطفالهما.

وانفصل جولي وبيت في سبتمبر 2016 بعد ما يربو على عشر سنوات من الصداقة وعامين من الزواج. ورفعت الممثلة والمخرجة الشهيرة دعوى طلاق قالت أن سببها خلافات لا يمكن حلها. وقاوم بيت محاولة جولي إبعاد أوديركيرك.

وأُعلن انفصال الزوجين رسمياً في 2019 ودخلا في معركة على حضانة أطفالهما الخمسة القصر.

وجاء في حكم محكمة الاستئناف أن أوديركيرك ارتكب "مخالفة أخلاقية.. قد تدفع شخصاً موضوعياً، مدركاً لجميع الحقائق، إلى إبداء شك منطقي في قدرته على أن يكون محايداً.

ومن المرجح أن يزيد تنحيه من أمد نزاع الحضانة.

وقال متحدث باسم بيت إن الحكم استند إلى مسألة فنية وإن القرار السابق الذي أصدره القاضي بالسماح لبيت بالاشتراك في الحضانة كان بناء على شهادة شهود خبراء.

وأضاف المتحدث باسم بيت في بيان "سنواصل القيام بما هو ضروري من الناحية القانونية بناء على تلك النتائج التفصيلية لما هو أفضل للأطفال".

ويشترك بيت وجولي حاليا في حضانة خمسة من أطفالهما الستة. أما السادس، وهو مادوكس المولود في كمبوديا، فيبلغ من العمر 19 عاما ولا يخضع لترتيبات الحضانة.