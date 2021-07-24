شكرا لقرائتكم خبر عن من السينما لحفلات غنائية وكليب جديد..انتعاشة فنية لتامر حسنى فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتعاشة فنية يعيشها النجم تامر حسنى بعيد الأضحى من خلال أحداث مختلفة ومتنوعة يعيشها على مدار الأيام الماضية، ففي السينما يعيش تامر نجاحاً كبيراً بصحبة جمهوره ومحبيه من خلال أحدث أفلامه "مش أنا" الذى يحقق إيرادات كبيرة في شباك التذاكر منذ طرحه بدور السينما.

فيلم وأغنية

ولا يتوقف الأمر عند السينما فحسب وإنما استمر إلى أغنية طرحها تامر حسنى بأول أيام العيد، حينما طرح كليب "صعبة" الذى تخطىت 7 مليون مشاهدة في مدة قصيرة، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبد الرحمن شوقى، ماستر على فتح الله، إخراج تامر حسنى.

حفلين من العلمين لـ ابو ظبى

ومن السينما والكليب الأخير إلى الحفلات الذى لا يتوقف تامر عن إحياءها بداية من حفل العلمين الذى أحياه بثانى أيام عيد الأضحى، إلى حفل آخر يستعد لإحياءه داخل مدينة أبو ظبى اليوم رابع أيام العيد، ليحتفل مع جمهوره بالانتعاشة الذى يعيشها، حيث لم يكتفى تامر بنجاحه في السينما ليركز على كونه مطرب في المقام الأول مثلما يؤكد دائماً ويطرح الأغنية "مثلما ذكرنا"،



تامر حسنى

وكان النجم تامر حسنى تألق بشكل كبير فى الحفل الفنى الضخم الذى أحياه فى مدينة العلمين الجديدة فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وهو الحفل الذى شهد حضورا جماهيريا ضخما، فى ظل تصميم المسرح بشكل جديد ومميز، إذ ظهر تامر وهو يقف على منصة معلقة وسط المسرح وترتفع عنه بشكل مميز.