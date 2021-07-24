شكرا لقرائتكم خبر عن "الحالة صعبة".. أحدث أغاني هانى حسن الأسمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهى المطرب هانى حسن الأسمر من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "الحالة صعبة"، من كلمات سامح صلاح، وألحان عبدة سليم، وتوزيع محمد سامي، وميكس وماستر محمد جودة، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة علي يوتيوب.

من ناحية أخري أعرب مؤخرا المطرب هانى حسن الأسمر عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عقب طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "جرح المحبوب"، وهى من كلمات محمد حنفى جاد وألحان سيد الشاعر وتوزيع أمير طاحون.

وقال المطرب هانى حسن الأسمر لـ"الخليج 365" إن ردود الأفعال التى تلقاها فاقت توقعاته داخل الوسط الفني وخارجه، مضيفا أنه قدم أغنية مختلفة وهو مايعتاد عليه في أعماله مشددا على حرصه على التجديد والإختلاف مؤكدا أنه خلال الفترة المقبلة سوف يقدم عددا من المفاجآت