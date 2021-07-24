بعد تعاونهما في "كوكو شانيل".. شريهان توجه رسالة للمصور كريم نور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجهت النجمة الكبيرة شريهان، رسالة للمصور كريم نور، بعد تعاونهما معا في مسرحية "كوكو شانيل".

وكتبت شريهان، عبر حسابها على موقع "تويتر": "طوال مسيرتي الفنية وتاريخي لم يحدث لي أبداً أن شعرت بسعادة وبرضا أكبر من تحقيق نجاح، من خلال التعامل بأمانة والالتزام الصارم بمبدأ أنك لكي تنجح وتصل إلى هدفك وحلمك يجب ينجح ويصل إلى هدفه كل عنصر من عناصر العمل تتعامل معه.. أنت رائع وأنا فخورة بك".

وتعود النجمة شريهان للفن بعد ٢٠ عاما من الغياب، وتقدم خلال المسرحية شخصية "كوكو شانيل"، صاحبة الاسم الشهير في عالم الأزياء، والتي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، فهي ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام.

العرض المسرحي "كوكو شانيل" يأتي برعاية هيئة العامة للترفيه في السعودية، من إنتاج شركة "العدل جروب"، تأليف مدحت العدل، وتصوير كريم نور.