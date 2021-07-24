آيتن عامر تعلق على شائعة وفاة دلال عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علقت الفنانة آيتن عامر على الشائعات المتداولة منذ ساعات حول وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.

وكتبت عبر حسابها الخاص على الفيسبوك: "أستاذة دلال عبد العزيز بخير الحمد لله.. ربنا يكمل شفاها على خير".

ونفى الإعلامي رامي رضوان شائعة فاة الفنانة دلال عبدالعزيز، والدة زوجته الفنانة دنيا سمير.

وكتب رضوان عبر حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي: " الواحد ما بيتمناش غير كل الخير للناس، بس فاض الكيل".

واستكمل: " يارب كل واحد نشر الخبر الزبالة ده يشوفه في حبايبه، وللسادة رؤساء التحرير نقوا صحفيينكوا. ايه القرف ده".

وانهالت التعليقات الغاضبة من شائعات وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.

وكانت أصيبت الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس كورونا وأعلنت أسرتها سلبية المسحة الأخيرة، إلا أنها مازالت موضوعة على أجهزة تنفس لنقص الأكسجين لديها.